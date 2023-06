Entre danse orientale et chanteur brésilien, le week-end sera dépaysant !

Nous commençons notre voyage avec une escale dans le Proche-Orient avec le spectacle de danse orientale de la Samira’s School ! La danse orientale est une forme d’expression artistique qui dépasse les frontières, tant culturelles que linguistiques. Et demain Samira, danseuse et chorégraphe du spectacle, vous invite à voyager à travers ces frontières avec son show annuel qui s’annonce surprenant et spectaculaire ! Entre sensualité et prouesses physiques, les danseuses et danseurs du spectacle vous promettent une soirée inoubliable pleines de découvertes !

Rendez-vous ce samedi 24 juin au théâtre Le Trocadéro à Liège.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Samira’s School.