Entré dans le tableau du double mixte à la dernière minute, Joran Vliegen va peut-être repartir avec le trophée

On pense souvent que pour faire un bon double, il faut bien se connaître, et avoir une bonne expérience ensemble. Mais ce n’est manifestement pas toujours le cas, puisque Joran Vliegen et Ulrikke Eikeri se connaissaient à peine, avant le début de ce tournoi. "On s’entend bien sur le court. Elle était un peu stressée au début, mais on parle beaucoup, et elle a vraiment amélioré son jeu".

Bien sûr, on pourrait penser que ce n’est "que" du double mixte. Mais ce n’est pas comme cela que ceux qui y participent considèrent la discipline. "On ressent la même joie de gagner, quelle que soit l’épreuve. Disputer des matches est très important, pour la confiance et le niveau. Et puis, c’est un Grand Chelem, et une finale dans un Grand Chelem. Bien sûr, j’aimerais jouer une finale de Grand Chelem en double messieurs, et on travaille pour cela toutes les semaines".

Joran Vliegen a l’expérience des finales. Pas des finales de Grands Chelems, mais il a déjà joué, et gagné, quelques finales de tournois ATP, avec Sander Gillé. Il connaît donc la pression engendrée par un rendez-vous important. "On ne sait jamais à l’avance ce que l’on va ressentir. Pour le moment, ça va. Mais je vais peut-être me lever en me disant que c’est quelque chose, une finale en Grand Chelem. En tout cas, on va essayer de jouer un bon match, et de profiter de l’ambiance du Court Central. On verra. On recevra un trophée, de toute façon. Espérons que ce sera le plus beau."