Entre cultures et bocage dans la vallée du Ry de Snaye

Depuis les hauteurs de Wancennes, le promeneur domine une vallée tranquille bien éloignée des axes routiers fréquentés et des villages animés. Il se déplace au gré de chemins empierrés souvent bordés de haies vives et de prairies typiques du bocage local. Le circuit emprunté présente un certain dénivelé et serpente entre 240 et 350 m d’altitude.