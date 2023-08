Entre crainte et fascination, l’intelligence artificielle change les lignes de l’industrie musicale.

C’est un phénomène qui n’est pas neuf. Mais à chaque fois, il crée la surprise. La chanteuse belge Angèle est la dernière à l’avoir appris à ses dépens. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux cette semaine, on l’aperçoit – et on l’entend – plus vraie que nature interpréter un titre de Heuss l’enfoiré en feat avec Gazo.

En réalité, l’artiste n’a jamais enregistré cette chanson. Tout a été conçu par une IA, une intelligence artificielle. Mais la ressemblance est frappante, plusieurs internautes tombent d’ailleurs dans le panneau. La chanteuse elle-même est troublée. "Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle j’trouve c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier mdrrrrr", a-t-elle réagi sur Tik Tok.