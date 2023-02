Entre comédies françaises décevantes et thriller de série B, au cinéma cette semaine :

Un film avec Fabrice Lucchini en demi-teinte

Loupé non, mais pas entièrement réussi non plus. Je parle du film ''Un Homme heureux'' avec Fabrice Lucchini mais aussi Catherine Frot et Philippe Katerine. Et, avec un thème dans l’air du temps : la transidentité. Lucchini incarne le maire, conservateur, d’un village du nord de la France, marié depuis des années à Catherine Frot. Celle-ci lui annonce un jour qu’elle s’est toujours sentie homme au fond d’elle-même et qu’elle avait décidé d’entamer un changement de sexe pour vivre pleinement sa masculinité. Lucchini perd pied, d’autant plus que cette histoire, selon lui, risque de lui coûter sa réélection.

Alors tout d’abord : belle idée à la base que d’évoquer ce sujet dans un film grand public, même si on a l’impression que le discours s’adresse à des seniors qui n’auraient jamais entendu parler des transgenres. Le problème est que ce thème est vraiment survolé et surtout, il tient sur les épaules de la performance de Catherine Frot. Malheureusement, on n’y croit jamais, elle joue " à côté " des autres acteurs, pas une seule seconde on ne croit à son désir profond de changer de sexe. Je sauve tout de même Fabrice Lucchini qui est bien évidemment parfait dans le rôle du mari coincé et excédé. Hélas, le film passe à côté de son sujet avec un résultat qui n’est ni tendre, ni attachant.