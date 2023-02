Entre colère et espoir, comment le collectif féministe belge "Femme, Vie, Liberté" soutient les femmes iraniennes

Elles constatent également une certaine fétichisation des Iraniennes dans les discours et les médias. "D’un côté, il y a les Iraniennes passives et opprimées, de l’autre, on les dépeint comme tellement courageuses. Ce sont deux manières de les essentialiser. On passe sous silence qu’elles luttent aussi juste pour pouvoir manger, et nourrir leur famille. La population s’appauvrit en Iran ces cinq dernières années, surtout les femmes. On a aussi pu entendre qu’elles devaient retirer leur voile car elles sont si belles qu’on doit pouvoir les voir. C’est dangereux ce genre de propos ! Ces femmes luttent parce qu’elles n’ont pas d’autres choix", s’insurge Roxanne. "Et parce qu’elles n’ont plus rien à perdre, complète Honey. "C’est ce qui est différent, je pense, cette fois-ci. La peur a disparu. Ce qu’elles chantent dans les manifestations est tellement triste. Elles disent : ‘Je sors dans la rue, dites à ma mère qu’elle n’a plus de fille’. Elles savent qu’elles risquent de perdre leur vie. Quel plus grand sacrifice peux-tu faire ?"