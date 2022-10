Entre Clabecq et Tubize, les cyclistes ne se sentent pas en sécurité et réclament des aménagements

L’échevin de la mobilité rappelle enfin qu’à terme, tout ira mieux pour les cyclistes. Quand le quartier des Confluents sera terminé, la route actuelle sera supprimée et remplacée par des voies de circulation bien mieux aménagées et sécurisées. D’ici là, prudence et patience.

"Il y a cette phase de travaux par laquelle il faut passer, mais qui va aussi évoluer. A un certain moment, le chantier va devoir s’étendre sur la voirie actuelle, il faudra travailler sur les impétrants qui se trouvent sous la voirie. Donc il va y avoir une déviation à travers le chantier, tout en respectant toujours les deux bandes de circulation pour permettre une fluidité du trafic. Et à terme, il y aura des aménagements pour sécuriser les accès pour les piétons et les cyclistes, et les retirer un maximum des voiries où se trouvent les voitures."