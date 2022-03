« Entre chien et loup » le nouveau livre d’Anthony Delon sur l'abandon

Delon père et fils partagent ce sentiment d’abandon. Anthony raconte que son père a souffert de ce sentiment et qu’il le " trimbale " encore aujourd’hui. A 4 ans, les parents d’Alain se séparent. Ensuite, ils l’ont placé en nourrice jusqu’à ses 12 ans. Après cela, il a fréquenté la pension, enfin, ils l’on laissé partir à la guerre. Anthony Delon explique très bien que ce sont les parents qui montrent le chemin, qui guident, qui éclairent. La manière dont les parents se comportent avec leur enfant va déterminer l’être qu’il va devenir. " Et mon père a beaucoup souffert de cela. Et quand on souffre de quelque chose, on a tendance à le répéter ". Et c’est malheureusement ce qui s’est passé pour Alain, mais pas pour Anthony. Il a eu un " déclic " et a rompu la chaîne de cette " malédiction " familiale. Anthony Delon ajoute qu’il est comme tout le monde, hormis son nom de famille, un gars qui, comme bon nombre de personnes, a aussi souffert du sentiment universel d’abandon.