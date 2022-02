Entre Chênée et Angleur, un parc de la société Vieille Montaigne pourrait devenir un village d’entreprises

C’est un espace vert, c’est un parc privé, mais c’est une zone d’activité économique : c’est une partie du domaine de l’ancienne Vieille Montagne, un fleuron liégeois de l’industrie du zinc, à cet endroit pendant près de deux siècles.

Le groupe Noshaq a des projets pour cette parcelle : installer vingt-cinq mille mètres² de bureaux, d’ateliers, d’entrepôts et de laboratoires pour des petites ou moyennes sociétés du secteur de l’environnement. Une sorte de village, de grappe d’entreprises "vertes". Une mention à ce propos figure parmi le portefeuille de dossiers qui vont être présentés au prochain marche international des promoteurs immobilier, à la mi-mars, où Noshaq part à la recherche d’investisseurs. Mais, dans l’attente, il n’est guère aisé d’obtenir plus de précisions, notamment quant à la hauteur de l'investissement ou au calendrier des opérations. . Il faut dire que le terrain se trouve à proximité du confluent de l’Ourthe et de la Vesdre, qui, lors des inondations de juillet, a été fortement touché. L'affaire doit donc également s'examiner à la lumière des contraintes et opportunités d'aménagement du territoire.