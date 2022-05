Entre censures, menaces, arrestations et tueries des journalistes, la liberté de la presse en péril en RDC

À ce jour, six journalistes sont en détention dans l’ouest du pays dont trois dans la prison de Bumba, en province de Mongala et trois autres à Mbandaka, dans la province de l’Équateur et cela sans procès. Trois médias audiovisuels sont aussi fermés dans le centre-sud de la RDC, ce qui pousse JED à hausser le ton et à exiger la libération de ces professionnels des médias et la réouverture de ces derniers.

La plupart de ces journalistes sont accusés d’avoir diffusé des "déclarations injurieuses" envers le vice-Premier ministre Congolais chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Lihau.

Cette flambée des attaques contre les médias et les journalistes intervient pourtant 4 mois après la tenue des états généraux de la communication et des médias, organisés par le gouvernement Congolais à Kinshasa. Des promesses faites dans ces assises par le président Félix Tshisekedi restent lettres mortes.

"Le président s’était engagé dans son discours de clôture, à accompagner la dépénalisation des délits de presse et à garantir l’indépendance des médias", rappelle Journaliste en Danger.

Entre-temps, les quatre-vingts recommandations faites dans les états généraux de Kinshasa, aucune n’a été exécutée après quatre mois.

Pour rappel, le dernier rapport sur la liberté de la presse en RDC date du 2 novembre dernier dans lequel JED avait répertorié 116 cas d’atteintes pour la seule année de 2021. Dans sa cartographie, Reporter Sans Frontières (RSF) place la RDC à la 149e position sur 180 nations. La situation de la liberté de la presse est "difficile" au pays de Lumumba.