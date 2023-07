Entre brumes et légendes : partez à la découverte de l’Ecosse ce jeudi sur La Une

Parce qu’il est l’un des principaux représentants de sa nation, Robert Burns continue d’ailleurs d’avoir droit, plus de 200 ans après sa mort, à une fête d’anniversaire. Tous les ans à la date du 25 janvier, les Écossais revêtent ainsi leurs plus beaux kilts et se réunissent en famille pour célébrer le poète disparu en partageant un repas à sa mémoire. Au menu, du haggis, un plat typique composé d’une panse de brebis farcie aux abats, qui se déguste généralement accompagné d’un bon verre de whisky. Une fois rassasiés, les convives se livrent ensuite à une danse traditionnelle sur un air de cornemuse.