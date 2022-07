Entre body positive et summer body, le corps des hommes balance.

S'il s'agit avant tout de se maintenir en forme avec en prime les séances de sport que cela suppose, et de rester jeunes, les hommes tentent également de gommer certains complexes, qu'ils soient les symptômes d'un réel mal-être ou les conséquences des injonctions sociétales auxquelles ils sont (aussi) soumis. Si ces dernières pèsent bien plus lourd sur la gent féminine, l'idéal de beauté masculin n'en demeure pas moins une réalité et ce, même si les "profils types" semblent s'être démultipliés ces dernières années.

Grand, fort, musclé, viril et la crinière bien fournie, l'homme parfait est lui aussi confronté à toutes sortes de clichés. Et le phénomène s'est accentué ces dernières années à cause des réseaux sociaux.

"Les hommes demandent souvent un visage plus masculin... Je crois que les tendances transgenres sont très perturbantes pour les hommes et les femmes et nous avons de plus en plus de demandes de la part des femmes pour être plus féminines et d'un autre côté, les hommes qui veulent être très masculins", souligne le Dr Bergeret-Galley.

"Peu importe qu'ils soient ou non hétérosexuels, les hommes veulent plus de virilité pour leur visage mais aussi pour leur corps."

Certaines caractéristiques physiques sont désormais jaugées et critiquées, symbolisant un certain laisser-aller. C'est le cas des cheveux poivre et sel mais aussi du "dad bod", comprendre le "corps de papa" (la bedaine), qui fait aujourd'hui l'objet de commentaires peu élogieux sur les réseaux sociaux comme dans les médias.