Entre blessés, manque de temps de jeu et période faste : où en sont les Diables avant la première liste de Tedesco ?

Malheureusement, tout n’est pas rose pour de nombreux Diables qui ne vivent pas la même situation que d’autres. La principale source d’inquiétude concerne Thomas Meunier. Depuis le retour du Qatar, le latéral droit a été relégué à un rôle de figurant, la faute à l’arrivée de Julian Ryerson. Après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains durant quatre rencontres, il n’a eu droit qu’à une petite minute de jeu il y a un mois avant de rester sur le banc les quatre rencontres suivantes. Signe de son déclassement, il a joué avec la deuxième équipe du Borussia ce week-end… en D3 allemande.

De son côté, Leander Dendoncker a du mal à digérer son transfert à Aston Villa et y joue peu. Au-delà de ça, il a manqué les deux dernières rencontres des Villans pour une blessure bénigne. Son retour pourrait avoir lieu ce week-end. S’il devrait tout de même faire partie des joueurs appelés, cela ne sera sans doute pas le cas de Dedryck Boyata et d’Adnan Januzaj. Le premier n’a pas joué depuis un mois et demi et n’a été titulaire qu’à une reprise en 2023. Le second rejoue du côté de Basaksehir mais part sans doute de trop loin.

À Milan, Charles De Ketelaere n’a toujours pas vraiment digéré son transfert dans un grand club européen et continue de frustrer les supporters lombards. Heureusement pour lui, son temps de jeu reste régulier, ses montées au jeu, récurrentes.

Expatrié aux Émirats arabes unis, Jason Denayer est, lui, porté disparu et n’a toujours pas joué en 2023. Jamais présent sur la feuille de match, le défenseur avait pourtant disputé les deux rencontres qui avaient suivi la fin de la Coupe du monde. Aucune information n’a filtré concernant une potentielle blessure.