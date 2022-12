Entre "baby clash" et vie sexuelle chamboulée, comment la naissance impacte la vie des jeunes parents.

L'arrivée d’un enfant chamboule l’équilibre d’un couple. Selon une étude* IFOP pour l’entreprise Sleepyz.fr, 81% des jeunes parents ont déjà été en conflit au sujet des tâches parentales. Un quart affirme se disputer souvent et 15% tout le temps ou presque.

Ces tensions ne sont pas sans conséquences. Plus d’un parent sur deux ont ressenti, au moins une fois, l’envie de se séparer de leur moitié. 16% sont même passés à l’acte. Les catégories socio-professionnelles les plus précaires seraient les plus touchées. 64% des femmes et des hommes touchant moins de 900 euros par mois ont envie de quitter leur conjoint. Dans ce panel, environ un tiers des femmes l’ont fait.