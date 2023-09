Entre applaudissements, hués et manifestations, Anna Netrebko n’a laissé personne indifférent à Berlin

Contrairement aux organisateurs du concert de Prague, l’Opéra Unter den Linden n’a pas cédé à la pression de nombreuses associations qui s’opposaient à la venue d’Anna Netrebko, qui, depuis le 15 septembre dernier, y tient le rôle de Lady Macbeth de Verdi. Une première représentation, donnée à guichets fermés, qui s’est donc déroulée dans une atmosphère tendue. Dès les premiers airs chantés par la soprano de 51 ans, les premières ovations d’un public conquis se confrontèrent aux huées d’une poignée de spectateurs.

Selon plusieurs médias allemands, Anna Netrebko aurait répondu à ses détracteurs en se dirigeant fièrement à l’avant de la scène, les bras croisés et arborant un grand sourire triomphant. Une attitude qui fera taire définitivement les fauteurs de troubles. La soirée se terminera pour Anna Netrebko par des applaudissements nourris.

A l’extérieur de l’Opéra national de Berlin, en revanche, l’ambiance était beaucoup plus hostile et vindicative. En effet, des dizaines de personnes s’étaient rassemblées pour manifester contre la venue d’Anna Netrebko. Les messages inscrits sur les pancartes que brandissaient les manifestants étaient sans équivoque, on pouvait notamment y lire "No stage for the Putin’s bitch", nous vous laissons le soin de la traduction.