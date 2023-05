Entre Angèle et Bruxelles, l’histoire d’amour continue au CORE Festival

" Goeienavond Bruxelles, j’espère que vous êtes chauds, parce que nous on est très chauds ! ". Après une arrivée en fanfare avec " Plus de sens ", la chanteuse salue son public, déjà acquis à sa cause, en néerlandais et en français. Une Belge modèle ! Il n’y a pas qu’elle sur scène : un batteur, un guitariste électrique, six danseurs et danseuses l’accompagnent. On commence à la connaître, mais en live, c’est du lourd. Dès les premières notes de la deuxième chanson, " Tu me regardes ", Angèle danse et chante avec une énergie débordante. Elle court partout, s’éclate, et maîtrise parfaitement ses chorégraphies. Elle brille, plus encore que son micro à paillette, Mariah Carey style. Et ce n’est pas près de s’arrêter.