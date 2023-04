Entre amour et noirceur : des émotions fortes pour un "Sous Couverture" en vadrouille à la Foire du Livre de Bruxelles

Dans cette deuxième partie de l'émission, les auteurs ont partagé leurs réflexions sur le genre policier. Sophie van der Stegen, lauréate du prix du roman noir de la Foire du Livre de Bruxelles était présente pour l'occasion.

Son premier livre, inspiré par l'univers de l'opéra qu'elle connaît bien, met en scène une jeune femme qui trouve une bague mystérieuse lors d'un remplacement à l'opéra. Le déplacement géographique de cet objet aura des conséquences à la fois heureuses et désastreuses. Pour la jeune auteure, l'opéra est un lieu qui se prête au mystère, et son récit mêle différents lieux Bruxellois pour créer une salle de spectacle unique.

Salvatore Mini, quant à lui, a expliqué que son livre s'inspirait d'un deuil qu'il a vécu lui-même. Son roman mêle gore, glauque, action, el tout saupoudré d'une touche de paranormal. L'histoire commence avec un trader aux États-Unis qui reçoit un appel de son ex-femme. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre son ex-femme morte et leur fille entre la vie et la mort. L'idée de l'auteur était d'exploiter le thème du deuil en transposant sa propre douleur de la perte de ses parents sur un père psychologiquement instable qui perd sa fille. Les scènes trash et violentes qu'il a décrites dans son roman ont d'ailleurs été un véritable défi pour lui.

Et enfin, Sophie Loubière, autrice française qui revient avec une actualité un peu particulière : elle a retravaillé un livre déjà sorti en 2004. Son roman, intitulé "Dernier parking avant la plage", a été réécrit et ressort dans une nouvelle version. Ce livre est important pour l'auteure, car elle nous emmène en Vendée, dans un village de vacances qu'elle connaît bien pour y avoir passé des vacances avec sa fille lors d'une rupture sentimentale. Le roman met en scène très peu de personnages : une jeune femme avec ses enfants, un veilleur de nuit et des disparitions d'adolescents. Le cadre et le titre du roman ont été inspirés par une balade à vélo que l'auteure a faite avec sa fille et qu'elles sont tombées sur un panneau indiquant "dernier parking avant la plage". C'est un roman familial et un roman noir, abordant des questions sociétales telles que la démission parentale et le deuil.

Les trois auteurs ont montré que le polar n'était pas simplement un genre policier, mais qu'il pouvait aborder des sujets profonds et personnels. Cette deuxième partie de l'émission a ainsi mis en avant la richesse et la diversité du genre policier, qui permet de raconter des histoires de meurtres et d'enquêtes tout en explorant des thématiques plus profondes.