Entre amour et haine, le menu du Grand Cactus de ce 21 avril!

Ce jeudi 21 avril, le Grand Cactus fera le point sur l’entre-deux tours des présidentielles françaises, les œufs en chocolat contaminés par la salmonelle et la finale de " Mariés au premier regard "!

​​​​Le verdict tombera dans quelques jours, on connaîtra le nom du ou de la future présidente de la République française. La guerre fait rage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont accepté de venir débattre sur notre plateau, et il faudra bien Mme McKinsey pour arbitrer tout ça.

C’est une catastrophe agroalimentaire qui nous a secoués à la veille des fêtes de Pâques. Des milliers d’œufs en chocolat ont du être ramenés dans les magasins à cause d’une contamination à la salmonelle. Afin de faire la lumière sur cette affaire, le patron italien de Ferrero a accepté de faire le déplacement jusqu’à notre plateau accompagné de la directrice de l’usine d’Arlon.

James Deano présentera un nouveau hit-parade, consacré à la malbouffe cette-fois, et il recevra Nicolas Sirkis, Joe Dassin, Hugues Aufray, Clara Luciani et ce sera aussi l’occasion du retour de Sabine Paturel.

Quelques jours après la finale de " Mariés au premier regard ", un candidat malheureux, qui a toujours bien du mal à trouver l’âme sœur vient se confier sur ses différentes expériences…

Retrouvez aussi les " ©actus en vrac ", la parodie de " Jardins et Loisirs " de Martin Charlier, le " Micro-terroir " énergisant de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes".

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 21 avril à 20h35 sur Tipik !