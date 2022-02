Entre ambition et prudence, Quick Step-Alpha Vinyl se prépare pour le Nieuwsblad et Kuurne : "On a quatre gars qui peuvent gagner"

La formation belge Quick Step-Alpha Vinyl a tenu sa conférence de presse avant le week-end d'ouverture en Belgique. Kasper Asgreen a évoqué le Circuit Het Nieuwsblad et Fabio Jakobsen Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ces deux coureurs seront protégés mais, comme à son habitude, le Wolfpack misera sur son collectif pour briller.

L'équipe Quick Step-Alpha Vinyl va remettre sa victoire en jeu, samedi, sur les routes du Circuit Het Nieuwsblad. L'an dernier, l'Italien Davide Ballerini s'était imposé mais il ne fait pas partie de la sélection et sera donc absent. Pour cette édition 2022, les hommes de Patrick Lefevere présentent quatre coureurs costauds capables d'aller au bout : Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal et Kasper Asgreen. Ce dernier était le coureur désigné pour rencontrer la presse ce jeudi en avant course.

"Courir en Flandres, c'est toujours particulier" a entamé le coureur danois. "Ces courses sont si difficiles, tout le monde est quasiment à la limite à l'arrivée. Il faut les prendre avec beaucoup de respect, on sait à quel point ce sera dur. Quand on fait la reconnaissance, on se met dans l'ambiance. Il ne faut pas prendre le parcours et la difficulté pour acquis sinon on est lâché dès les premières bosses (rires). Il faut être focus à 100%, se concentrer à fond, moi j'adore ! "

L'ancien vainqueur du Tour des Flandres s'est également épanché sur l'armada Quick-Step qui ressemble (comme souvent) à un monstre à plusieurs têtes, peut-être plus homogène que dans le passé : "On a quatre gars qui peuvent entamer la course dans la peau de leaders : Lampaert, Stybar, Sénéchal et moi-même. Je ne pense d'ailleurs pas que quelqu'un sorte plus du lot qu'un autre pour le moment. On a tous prouvé qu'on va dans la bonne direction. Tant qu'aucun des quatre leaders ne sera au-dessus des autres, on se présentera dans ce schéma là dimanche.

Questionné sur l'absence du métronome Tim Declercq, Asgreen s'est épanché sur l'importance du tracteur Declercq dans le dispositif Quick-Step. Mais cette équipe est-elle moins forte pour autant ? Pas sûr : "Evidemment que l'absence de Declercq est une perte énorme pour l'équipe. Il a une grande expérience dans ces courses, il sait les contrôler ce qui n'est jamais facile. Ne pas l'avoir avec nous va évidemment avoir un impact sur comment on aborde la course. Mais on a Josef Cerny pour le remplacer. Il découvrira les Classiques mais c'est un "gros moteur" aussi donc je suis sûr qu'il va être à l'aise. Concernant Ballerini qui est absent aussi, il n'est pas encore avec nous. Il rejoindra l'équipe par après. Et Alaphilippe va faire l'impasse sur toutes les classiques flandriennes cette année, c'est bizarre mais on va s'en sortir sans lui, j'en suis sûr."