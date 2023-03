Entré à la 60e et sorti à la 74e, Radonjic se fait allumer par son entraîneur : "Durant ces six mois, je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football"

Prêté au Torino par l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic a tout simplement vécu un véritable calvaire ce mardi lors de la rencontre entre le Torino et la Juventus (victoire de la Juve 4-2). Entré à la 60e minute de jeu, l’ailier serbe a été sorti moins d’un quart d’heure plus tard par son coach mécontent qui lui a fait savoir.

Remplaçant au coup d’envoi, Nemanja Radonjic pensait pouvoir faire la différence alors que le derby entre la Juventus et Torino était de deux buts partout. Monté au jeu à la 60e, l’ailier serbe n’aura même pas eu un quart d’heure pour se mettre en évidence.

Il a dû sortir à la 74e minute de jeu à sa plus grande incompréhension. Son coach lui a passé un savon dû à son manque d’implication, notamment coupable d’avoir lâché son marquage sur le 3-2 de la Juve.

Le T1 en a profité pour s’expliquer après la rencontre. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a chargé son joueur :"Il y a des choses que j’ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n’êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football", a expliqué Juric au micro de DAZN.

Prêté par l’OM avec option d’achat, Radonjic va devoir faire son mea-culpa rapidement s’il veut encore pouvoir jouer en Série A. Au classement général, la Juventus qui a récupéré Paul Pogba de retour de blessure est 7e. Torino est 10e.