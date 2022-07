Entre 702 et 828 millions de personnes ont souffert de la faim en 2021, estime la FAO

Entre 702 et 828 millions de personnes ont souffert de la faim en 2021, selon le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) conjointement avec le Fonds international pour le développement de l’agriculture (Fida), l’Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En considérant le milieu de la fourchette, cela représente une augmentation de 149 millions depuis 2019.

Une hausse brutale des indicateurs avait eu lieu en 2020 alors que la pandémie de coronavirus battait son plein. La FAO a constaté une augmentation de la prévalence de la sous-alimentation. Celle-ci est passée de 8% à 9,3% entre 2019 et 2020 avant de continuer son augmentation à un rythme plus lent pour atteindre 9,8% en 2021.

Au total, selon les projections de la FAO, 670 millions de personnes seront encore sous-alimentées en 2030, soit 78 millions de plus que dans un scénario sans pandémie.