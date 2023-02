Entre 2023 et 2030, ce sera darwinien dans le secteur automobile

Je vais vous parler aujourd’hui de Carlos Tavares, un homme d’exception qui est la tête du groupe automobile Stellantis – vous savez c’est le nom de ce groupe né de la fusion entre le groupe français PSA et le groupe italien Fiat-Chrysler – ce groupe gère 13 marques automobiles différentes et dont les plus connues sont Fiat, Peugeot et Citroën ou Jeep.

A l’inverse de Mercedes, les marques gérées par Stellantis ne sont pas aussi prestigieuses et la société n’écoule pas autant de voitures que son concurrent allemand, mais grâce aux efforts de Carlos Tavares, Stellantis occupe aujourd’hui le trio de tête des groupes automobiles les plus rentables – avec une marge de 13% et un profit record de quasi 17 milliards d’euros – et ça, c’est le boulot des équipes mais surtout d’un homme d’exception : Carlos Tavares.

Amid Faljaoui vous dresse son portrait dans la Chronique économique à écouter ci-dessus.