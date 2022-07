Entre 2018 et 2021, les burn-out ont augmenté de 66 %, selon les Mutualités Libres

Le nombre de burn-out a augmenté de 66 % entre 2018 et 2021, ressort-il jeudi d'une analyse des Mutualités Libres des chiffres de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) portant sur les troubles psychosociaux responsables des maladies de longue durée (incapacité de travail depuis plus d'un an).

Si les chiffres ont baissé au cours de l'année 2020, première frappée par la pandémie, les Mutualités Libres soulignent cependant une augmentation du nombre de maladies de longue durée pour la période 2018-2021. Ainsi, les absences pour cause de burn-out grimpent en flèche avec un accroissement de 66%. Sur la même période, le nombre de dépressions, deuxième diagnostic le plus fréquent après le burn-out, a connu une hausse de 12%.