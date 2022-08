Entre 15 et 20.000 personnes attendues à Malmedy pour le festival Vibrations

Pour cette édition 2022, le festival a concocté une programmation riche de talents confirmés, rehaussée de la présence d’une belle tête d’affiche avec Emile et Images.

Tout au long de ces quatre jours de fêtes, trois scènes seront installées dans la cité de la Warche. La scène principale, dans le parc de la cathédrale, proposera une programmation familiale avec une soirée années 80, des groupes pop-rock, des DJ’s, des jeunes artistes. On y écoutera par exemple Emile et Images, un tribute de Queen, un autre des Beatles…

Le backstage du parc de la cathédrale sera plutôt dédié à des DJ’s, une soirée urbaine, à une réception en présence de VIP tandis que la place Albert Ier proposera une programmation grand public durant l’après-midi.

Lors de l’Urban Night, le jeudi 18 août, ce sont de jeunes artistes émergents de l’univers urbain qui seront mis en évidence comme De Daos Youssef Swatt’s ou encore Boa Joo. Le vendredi sera la soirée Cover Party avec des groupes de tribute, tandis que le samedi sera dédié aux années 80 avec Emile et Images. Le dimanche sera une journée familiale consacrée à des animations pour enfants et des moments familiaux avec une ambiance conviviale et traditionnelle.

La programmation complète est à retrouver sur le site du festival Vibrations.