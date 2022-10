Entraver des convois, franchir des barrages policiers, s’attacher à des grilles : la désobéissance civile, ça s’apprend

Des collectifs ont annoncé qu’ils allaient mener, la semaine prochaine, une opération de désobéissance contre le géant pétrolier Total. De plus en plus de militants pour l’environnement, déçus des grandes marches contre le réchauffement climatique, veulent mener des actions spectaculaires et illégales pour se faire entendre. La plateforme Code Rouge, qui regroupe une quinzaine d’associations environnementales (dont Greenpeace), leur propose des formations.

On peut par exemple y apprendre à guider des manifestants en pleine action, à se comporter de façon non violente devant la police, à franchir un barrage de policiers, ou encore à entraver la circulation d’un convoi.

"On va mettre les gens en situation pour qu’ils se rendent compte de ce qu’est une action directe non violente, explique Marianne, formatrice, qu’ils voient ce qu’ils vont devoir affronter, qu’ils sachent comment se sentir en sécurité, comment bien communiquer. Le but est aussi qu’ils explorent leurs limites pour qu’ils sachent jusqu’où aller."