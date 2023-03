Entraînement herculéen pour Wout van Aert à Ténérife, plus de 200 km avec 5000 m de dénivelé

Mais depuis lors il est au taquet avec son grand braquet. Ce jeudi il a fait une sortie de plus de 7h30 en avalant un dénivelé assez hallucinant de quasi 5000 m. Accompagné de Koen Bouwman, l’ex-champion de Belgique a fait plus de 200 km, dont 80 à plus de 2000 mètres d’altitude.

Un entraînement intense et une préparation idéale pour aborder les classiques flamandes. Et quand on analyse son entraînement et ses intervalles, on se rend compte qu’il met tout de son côté pour être affûté pour attaquer les monts flamands… Avec dans un coin de sa tête, cette énorme envie de remporter le tout premier Tour des Flandres de sa carrière.