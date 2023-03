"Entracte": pour voir le dernier Fast&Furious, ils doivent d’abord regarder un vieux film d’auteur

Ce mercredi 22 mars, La Trois vous propose de découvrir "Entracte", un court-métrage révélant la résonance et l’impact que peut avoir le 7e art sur la vie d’un jeune.

Voilà des mois que Yacine et ses amis attendent la sortie du dernier Fast&Furious. Quand ils font leurs comptes et réalisent qu’ils n’ont pas assez pour payer leur place au multiplexe de leur banlieue, ils décident donc de mettre en place un stratagème pour parvenir à leurs fins. C’est ainsi que par mégarde, ils se rendent dans un ciné-club où ils n’auraient d’ordinaire jamais mis les pieds. Là, ils découvrent un film en noir et blanc, vieux à la louche d’une bonne cinquantaine d’années. Si pas plus.

Pourtant, contre toute attente, l’intrigue trouve une résonance particulière en Yacine, qui comme le héros entretient avec son père une relation compliquée…