Enthousiaste et ambitieux, le relais mixte 4x400m entre en lice aux championnats du monde

Cela va se jouer sur les stratégies

Mais qu’attendre de ce relais mixte et quelles sont ses ambitions et objectifs ? "C’est compliqué de dégager des favoris. Derrière les États-Unis, qui sont au-dessus du lot, il y a beaucoup d’équipes inattendues qui peuvent s’illustrer, comme l’Espagne ou la Grande-Bretagne par exemple. Tout va surtout dépendre des coureurs alignés car beaucoup d’entre eux sont aussi engagés en individuel. Notre objectif est d’atteindre la finale et puis on verra ce qui est possible" analyse Kévin Borlée. "Quand on additionne tous nos meilleurs temps, on se situe aux alentours de la neuvième place tout en restant très proche de la cinquième" poursuit son père et entraîneur Jacques. "Cela va se jouer sur les stratégies, comment on va fonctionner. On va d’abord essayer d’accrocher la finale et puis après c’est la bouteille à encre. La République dominicaine est la grande favorite devant les Etats-Unis. Pour la troisième place, si on est en finale, on verra si on sait jouer la médaille ou pas." A voir aussi comment l’absence de Cynthia Bolingo sera négociée. L’athlète bruxelloise doit renoncer aux Mondiaux en raison de sa blessure au genou survenue lors des championnats de Belgique indoor.