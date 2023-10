"Entendre, c’est toute ma vie, maman", récit d’un voyage à travers la surdité vécu par une famille namuroise

Le compte à rebours a commencé : la récolte de dons annuelle lancée par l’association Cap 48 prendra fin ce dimanche 15 octobre, lors de la Grande Soirée Cap 48, que vous pourrez cette année encore vivre en direct sur La Une et sur Auvio.



Delphine Coipel est la maman de Sacha, un ado atteint de surdité. Un handicap qui a emmené la famille à travers un long voyage aujourd’hui raconté dans un livre : "Entendre, c’est toute ma vie, maman". Au-delà des difficultés rencontrées, ce livre témoigne également de nombreuses expériences positives vécues grâce à Sacha. "Depuis 18 ans, il nous fait vibrer d’émotion, de joie et de peine aussi. On m’a dit que le récit était solaire, je n’ai pas voulu que ce livre soit pathos. C’est un partage, un témoignage, et une nécessité aussi pour moi. C’est une véritable histoire d’amour", explique la maman.

Un récit de vie à retrouver aux éditions Par là, une jeune maison d’édition liégeoise.