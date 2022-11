Entendez-vous 'Barbie' ou 'F*ck' ? : le nouveau débat qui rend Internet zinzin

Après l’histoire de la fameuse robe bleue ou dorée, qui a cassé Internet et surtout notre cerveau pendant des semaines. C’est au tour de cette illusion sonore de tromper notre cerveau, entendez-vous "Barbie" ou "F*ck" dans cette séquence de Toy Story 3 ?

Partagée sur Tiktok par Kittyfeeley et repostée par DocWan sur Twitter, la vidéo cumule déjà plus de 39 millions de vues et fait débat entre les internautes. "Je peux entendre les 2 aussi clairement alors que les mots sont si différents" légende DocWan et vous qu’entendez-vous ?

Ne vous arrachez pas les cheveux de la tête, on vous donne une explication… Il y a 4 ans, on s’était déjà penché sur les raisons de ces illusions sonores et visuelles. Tout dépend de la qualité sonore de l’extrait et de notre cerveau. "Il est possible d’entendre les deux mots en fonction du mot auquel vous pensez. Si un son est de mauvaise qualité, le cerveau pourra plus facilement projeter ce qu’il veut entendre", explique Alisson Delpierre.