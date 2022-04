Ensival (Verviers) : des sinistrés à nouveau victimes de cambriolages

Comme si les inondations n’avaient pas assez bousculé, et le mot est faible, leur vie. A Ensival Verviers, de nombreux sinistrés viennent à nouveau d’être victimes de cambriolages

C’était la nuit du 1er au 2 avril. Les voleurs se sont introduits dans des maisons en chantier, dans des commerces qui viennent à peine de rouvrir ou qui sont toujours en travaux également.

Tristan Wynant vit à l’étage de sa maison dévastée par la Vesdre depuis le début mais il n’a rien pu faire contre les pilleurs. "J’ai mis un système d’alarme mais là ce sont les entrepôts dans le fond du terrain qui ont été visités. Depuis les inondations, il y a un mur mitoyen de la ville qui s’est écroulé et on a ainsi accès à tous les jardins."

Groupe électrogène, scies électriques et disqueuses, les voleurs ont tout emporté : "les entreprises qui travaillent ici ne repartent pas avec leur matériel chaque jour. Il y en avait pour plusieurs dizaines de milliers d’euros."

Quelques maisons plus loin, chez "Multiprint", Nathalie se désole également. Hébergée ailleurs, l’entreprise retransfère actuellement son matériel à Ensival : "on n’avait pas encore rebranché l’alarme. On se disait qu’il n’y avait rien à voler. Ils ont pris de l’outillage et les déshumidificateurs qui tournaient toujours car on a encore des zones humides."