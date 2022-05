Ensemblesurleau avec VivaCité : les Ambassadeurs mettent la navigation de plaisance à l’honneur en mai

Vous avez aimé notre sortie à Chaudfontaine ? Tous les vendredis du mois de mai, Les Ambassadeurs en collaboration avec le SPF Mobilité et Transports et la Fédération Francophone de Yachting belge, vont mettre à l’honneur la navigation de plaisance et les sports nautiques sur nos voies navigables. L’objectif : vous faire passer un été fun sur l’eau, en famille ou entre amis !

Ce vendredi 6 mai, nous vous donnons rendez-vous aux Capitaineries de Namur entre 14h30 et 17h pour la première sortie nautique, en collaboration avec le SPF Mobilité et Transports. L’occasion pour l’équipe de tester des activités nautiques plus ou moins connues et de s’amuser ensemble – en essayant de ne pas boire la tasse ! Michael et Camille vont tenter de rester sur l’eau et de ne pas tomber dedans. Daphné Fanon, notre Ambassadrice Namuroise va inaugurer la série de tests du mois de mai par une balade sur la Meuse en paddle.

Venez nombreux découvrir les coulisses de notre émission en direct !