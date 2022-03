"Ensemble pour la Planète" : vous aussi, vous êtes un.e citoyen.ne engagé.e ?

La RTBF s’engage dans la cause écologique et soutient les actions citoyennes mises en place pour qu’on puisse, ensemble, construire un monde plus durable. À travers l’opération " Ensemble pour la Planète ", nous vous proposons une multitude de contenus sur le thème des énergies, de l'écologie et de notre responsabilité dans la préservation des richesses naturelles. Cela pour mieux comprendre notre Terre et agir de manière plus raisonnable.

Sur cette page, nous vous invitons à découvrir une mosaïque de portraits de Belges qui ont décidé de s’engager pour la planète. À travers leurs actions écologiques innovantes, apprenez à connaître ces personnalités aux routes et aux parcours différents, qui ont cependant un objectif commun : répondre aux signaux de l’urgence climatique que nous envoie la Terre depuis plusieurs décennies.

Et bien sûr, si vous aussi, vous avez décidé d'agir pour une planète plus durable, faites-le nous savoir. Nous nous ferons un plaisir de partager votre histoire sur toutes nos plateformes.