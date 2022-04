Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, nous étions très certainement toutes et tous loin de nous douter à quel point les Ukrainiens allaient avoir besoin de soutien.

Que ce soit en matière d’hébergement, d’assistance sociale ou psychologique, ces personnes "déplacées" arrivent en nombre chez nous. A Bruxelles, par exemple, de nombreuses associations sont actives sur le terrain. On pense notamment au Samu Social. Et bien figurez-vous qu'à l'heure actuelle, c’est CAP 48 et Viva For Life qui s’occupent de récolter des dons pour les soutenir.

Quelques chiffres

Si l’on devait chiffrer la vague de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, on en serait actuellement, à plus de 1.000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, qui sont déjà prises en charge par une dizaine d’associations soutenues par les deux opérations de solidarité de la RTBF. A ce jour, il est question de 40% de mineurs qui se retrouvent démunis dans des conditions compliquées à gérer à de nombreux niveaux.

Besoin d'aide urgente

Ces personnes cherchant paix et refuge vivent en réalité de réels traumatismes. Ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi vos dons permettent d'agir directement chez nous, sur le terrain pour favoriser un meilleur encadrement des besoins. Dans un premier temps, il était question de trouver des hébergement. Oui mais voilà, au stade actuel, il est également question de fournir une aide sociale et psychologique le plus rapidement et efficacement possible.

Grâce aux moyens financiers supplémentaires générés par une solidarité inédite, certaines associations peuvent accompagner des enfants et des parents ukrainiens dans leur deuil et les aider à reprendre goût à la vie .

Ces dons, justement, c'est maintenant que nos opérations de solidarité CAP48 et Viva For Life en ont besoin. Que ce soit 5€ ou plus, en fonction des moyens de chacun(e), il est possible d'offrir un meilleur accueil au Ukrainiens déracinés, perdus et parfois déjà en deuil pour certains. Si vous savez faire un geste et avez envie de contribuer à cette belle action de solidarité, nous vous invitons à cliquer sur ce lien afin de réaliser un don.

Envie d'en savoir plus ?

Comment aider ces nouveaux réfugiés dans notre capitale ? Quelles solutions sont mises en place actuellement pour aider et offrir notre soutien aux déplacés ? Nous avons posé ces questions à Anne-Laure Macq, porte-parole de CAP48.