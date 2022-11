Enseignement : un prof de philo cartonne sur Tiktok

Lev a commencé sur Youtube, puis s’est retrouvé sur TikTok, grâce à l’aide technique d’un ancien élève. Soigneusement préparées à l’avance, ses vidéos sont tournées avec un matériel de plus en plus sophistiqué. Et la recette fonctionne puisqu’il comptabilise plus de 100.000 abonnés sur les réseaux.

Ses vidéos sont vues par des millions de jeunes, comme Cyril pour qui "il a le don d’arriver à simplifier des trucs assez compliqués pour en faire quelque chose que tout le monde comprend très rapidement". Pour cela, il met des exemples du quotidien qui sont souvent plus explicites que dans l’enseignement classique. "C’est très important de prendre des exemples qui sont tirés de leur propre culture parce qu’ils ont parfois une culture qui est toute aussi intéressante que la culture des classiques. Là, par exemple, je viens de faire une vidéo sur Dahmer qui exprime très bien le problème de savoir : est-ce que l’être humain est libre ou déterminé ? Et ça permet ensuite d’aller sur des citations très complexes de Spinoza."

Actuellement en disponibilité du lycée strasbourgeois où il enseigne, le prof tiktokeur s’est donné un an pour vivre de cette activité tout en rémunérant celui qui l’aide à fabriquer ses vidéos.