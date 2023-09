Enseignement : Tu es en fin du secondaire ? Fais connaissance avec ADA, un site web pour t’aider à choisir la suite de ta formation

ADA, c’est un d’abord un clin d’œil à Ada Lovelace, considérée comme une pionnière de la programmation informatique.

Concrètement, il faut d’abord se connecter au site, ada.mestudes.be. C’est gratuit. L’étudiant répond à une première série d’une trentaine de questions. Elles permettront de déterminer quelles compatibilités l’étudiant a avec "l’Humain", "la Gestion", "le Vivant", "la Matière" ou "la Culture". Pour chaque proposition faite, il s’agit de se situer sur une échelle entre "pas d’accord" et "entièrement d’accord". Par exemple, "J’aimerais pousser plus loin mes connaissances scientifiques pour contribuer à une amélioration de la santé humaine", ou "Je me verrais bien offrir mes services dans les secteurs de l’alimentation, du tourisme ou de l’hôtellerie", ou "Je veux protéger et embellir mon environnement" ou encore "J’aime faire des calculs, des statistiques ou réaliser des équations, …".

A l’issue de ces 34 premières questions, l’étudiant obtient un pourcentage de compatibilité avec chacun des cinq domaines. Par exemple, 67% avec l'"Humain", 62% avec la "Gestion", 39% avec la "Matière", 39% avec la "Culture" et 30% avec le "Vivant".

L’étudiant pourra ensuite, pour chacun de ces domaines d’activité, affiner la recherche en répondant à d’autres questions et découvrir quelles "familles" de métiers lui conviennent le mieux. S’il a choisi d’explorer le domaine de l'"Humain", il verra s’il est plus porté sur "l’éducation", "la société humaine", "la relation d’aide", ou "la loi". L’étudiant pourra ensuite découvrir quelles professions correspondent à ces secteurs et quelles études y conduisent.

Au total, il y a 22 familles de métiers : transport, métiers d’art, mode, éducation, santé humaine, loi, relation d’aide, communication, etc. Au total, ce sont 700 métiers et 800 formations que la base de données d’ADA permet de découvrir.

"On ne va pas trouver un métier comme ça, vite fait", tempère Benoît Chalmagne, conseiller d’orientation au CIO, le Centre d’information et d’orientation de l’UCLouvain. "L’idée de ce questionnaire, c’est de réfléchir à ce qu’on aime. Ces aspirations vont être liées à des professions, des métiers et des formations", précise-t-il. Selon ce conseiller en orientation, cet outil pourra "inciter les jeunes à se dire qu’il y a des métiers qu’ils ne connaissaient pas", car en entretien, "c’est souvent les mêmes formations qui reviennent, mais dans la santé humaine, il n’y a pas que médecine et infirmière".