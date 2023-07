Enseignement supérieur : vers de nouvelles règles pour l'obtention d'une bourse ? La future ministre Françoise Bertieaux s'y attelle

Plusieurs points posent problème.

Tout d'abord, que les bourses d’études ne seraient accordées qu’aux seuls étudiants dont les familles ou eux-mêmes ont introduit une demande pour obtenir le Revenu d’Intégration du CPAS (un point que dément le ministre MR Jeholet) . Ce qui signifie, par exemple, que pour un candidat ou un ménage avec un revenu d’invalidité ou chez un travailleur pauvre qui n’a pas accès au revenu d’intégration mais dont les ressources ne sont guère plus confortables, aucune bourse ne serait accordée.



Ensuite, on pointe du doigt que les éventuels frais de kot sont un critère important pour l'obtention des bourses. Et que, par ricochet, ceux qui vivent au domicile familial pendant leurs études risquent d’en faire les frais.



Et enfin, dernier problème, et non le moindre, c’est que, disent les CPAS, le système est juridiquement bancal parce que le Revenu d’Intégration est un droit qu’on appelle "résiduaire". Autrement dit, il est accordé si aucune autre protection ne peut être obtenue. Donc, cela ne peut pas être un prérequis pour générer d’autres droits.