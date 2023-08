Enseignement supérieur : recteurs et rectrices détaillent leurs priorités avant les élections

Pour rappel, il existe un filtre, appelé aussi contingentement, uniquement dans les études de médecine, dentisterie, kinésithérapie (sciences de la motricité), logopédie et sciences vétérinaires. Mais d’autres filières sont également très suivies par les étudiants étrangers. En sciences psychologiques et de l’éducation, on recense 1400 étudiantes et étudiants européens dont 77% de Français, tandis que dans la filière "art de bâtir et urbanisme" on dénombre 1057 étudiants dont 91% de Français et Françaises.