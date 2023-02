Enseignement supérieur : est-il encore possible de se réorienter ?

Le SIEP de Mons a pu faire des constats au fils des années, concernant les jeunes, Paola Anello explique : "Les étudiants n’ont pas plus de mal que les années précédentes pour trouver leur voie professionnelle. Le choix d’étude supérieur est tellement grand et vaste que les étudiants ne connaissent pas forcément tout et ils ne savent pas toujours ce qu’ils aiment. Le choix est tellement important qu’il peut faire peur par moments car il faut faire le bon choix, pensant parfois qu’il n’y a qu’un seul choix possible qui pourrait leur convenir".

Le SIEP rencontre énormément de jeunes lors d’entretien individuel afin qu’ils puissent trouver leur voie professionnelle, la directrice conseille les étudiants qui désirent changer d’études "il faut s’informer un maximum avant de faire un choix, s’informer auprès des établissements scolaires, comparer les grilles des cours, s’interroger le plus sur pourquoi on veut se réorienter, qu’est ce qui fait que le premier choix n’est pas le bon, est-ce qu’on ne s’est pas assez investi dans les études, etc."