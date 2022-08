Enseignement supérieur : comment s'annoncent les secondes sessions ?

Le système de seconde session n'est plus celui de "ça passe ou ça casse", il y a moyen aujourd'hui de reporter un certain nombre de crédits à l'année d'après. Un système qui implique parfois de trainer des matières d'une année à l'autre. Est-ce que le système rend forcément service aux étudiants ? "Avant de se poser la question de la structure des crédits, il faut s'intéresser à la cause de l'échec : on parlait des jobs étudiants mais on peut aussi citer le niveau en secondaire qui est assez inégalitaire, le manque d'accompagnement à la réussite, etc. En l'état actuel des choses, oui, c'est mieux que l'étudiant réussisse son année" affirme la présidente de la FEFF.