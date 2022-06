Enseignement spécialisé : un Erasmus adapté aux métiers techniques

Pour approfondir leurs connaissances techniques, des élèves de l’école Saint-Joseph, à Geer, en province de Liège, ont pu suivre une formation en France. Une sorte de séjour Erasmus, qui a été des plus bénéfiques.

Trois semaines de stages en entreprises

Pendant trois semaines, ces élèves de l’enseignement secondaire spécialisé ont vécu une expérience fabuleuse à Royan, entre Bordeaux et La Rochelle.

Grâce à des fonds européens, ils ont effectué des stages dans des entreprises. "J’ai commencé une semaine et demi en toiture. J’ai dû faire des montages de toiture, des montages charpente, fabriquer une charpente, et puis je suis reparti une semaine et demi en carrelage, où j’ai fait du carrelage au sol et du carrelage mural" témoigne Joachim, élève de la section maçonnerie.

De leur côté, Noémie et Noah, élèves de la section hôtellerie, ont travaillé dans une maison de repos : "Je débarrassais les assiettes dans la chambre, et après, je devais attendre pour dresser les tables dans la salle" explique Noah. "Et en cuisine, ce que je faisais, c’est que je devais préparer un plateau pour mettre le fromage, les assiettes, les entrées et les desserts dans le frigo pour que ça reste bien froid."

"C’était drôle, parce qu’ils n’ont pas les mêmes mots que nous ici en Belgique" ajoute Noémie. "Par exemple le mixe soupe, c’est une girafe, ce n’est donc pas la même chose qu’ici".