Enseignement secondaire : près d’un élève sur trois doit passer une seconde session

Chaque année, une semaine avant les examens de seconde session, les cours de rattrapage battent leur plein. Mais cette année, c’est particulier. Le nombre d’élèves qui s’y sont inscrits est anormalement élevé.

Télia fait partie des élèves en difficulté, et c’est la première année qu’elle participe à des cours de remédiation. A cause des années chamboulées par la crise du Covid, la jeune fille de 15 ans a vécu un décrochage scolaire. Elle a eu du mal à s’en sortir : "Il y a des cours dans lesquels j’avais déjà des difficultés, même avant la pandémie. Mais la pandémie n’a pas aidé parce qu’on était chez nous, tout seul. Avant, quand les profs savaient qu’on avait des difficultés à cause du Covid, ils nous laissaient passer plus facilement. Quand j’avais des échecs, ils me laissaient quand même passer avec simplement un travail de vacances à rendre."