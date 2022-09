Enseignement secondaire : polémique autour de la présence d’une interview de Rajae Maouane dans un manuel scolaire

Sur Twitter, la co-présidente d'Ecolo a réagi à la polémique: "Je ne suis bien sûr pas responsable des choix éditoriaux des rédacteurs et éditeurs dont je respecte à 1000% la liberté éditoriale. Par ailleurs, bien au-delà de la question de mon parti, c'est important pour moi de montrer aux jeunes que la politique peut aussi être le terrain des jeunes, mais aussi des femmes. Créer des inspirations pour renforcer la démocratie est important à mes yeux, pour que la classe politique soit le plus possible représentative de la population".