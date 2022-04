Enseignement : réforme en vue pour la formation en alternance

Les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région Wallonne ont adopté jeudi une note conjointe afin de réformer à terme l'enseignement qualifiant et la formation professionnelle, en particulier celle menée en alternance destinée à devenir un "parcours d'excellence".

A cet effet, les deux exécutifs mèneront dans les mois qui viennent une "profonde réflexion" sur les liens entre enseignement, formation et emploi.

La note conjointe validée jeudi balise la méthodologie de travail et identifie les objectifs à atteindre à court et à moyen terme.

Elle repose d'une part sur la réalisation d'un état des lieux "transversal et factuel" de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle, et d'autre part sur l'identification et la définition de différentes actions à mener pour booster la filière de l'alternance.

Pénurie de main d'oeuvre

Sur base de cet état des lieux, les gouvernements seront amenés à déterminer une "feuille de route d'amélioration systémique" et d'en assurer la mise en oeuvre.

"Nos entités respectives ne peuvent plus se permettre de dispersion de moyens", notent d'une même voix les ministres-présidents de deux entités, cités dans un communiqué jeudi.

"Avoir une filière d'excellence en matière d'alternance permettra de répondre à un double problème. D'une part, le manque de qualification de certains jeunes dans une série de métiers, notamment dans les métiers en pénurie de main-d'œuvre. Et d'autre part, le manque de personnel qualifié auquel sont confrontées les entreprises qui sont dès lors contraintes de refuser certaines activités et certains marchés", ajoutent-ils.

La note approuvée ce jeudi devrait par ailleurs l'être également par le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale dans les prochains jours.