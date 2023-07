Enseignement : Quel sera le contenu de l'animation éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ?

Dès la prochaine rentrée scolaire, une nouveauté dans le programme des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les élèves de 6e primaire et ceux de 4e secondaire recevront une animation en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS). Une animation qui sera obligatoire dans toutes les écoles. Mais concrètement de quoi s’agira-t-il ?

Généralisation des animations

L’idée n’est pas de se substituer aux parents, mais d’être complémentaires ou parfois d’être à l’initiative quand dans certaines familles, ces sujets relatifs à l’intime et à la vie affective sont difficiles à aborder. L’objectif est d’assurer un épanouissement des enfants, tout en veillant à ce que tous reçoivent les mêmes informations, fiables, impartiales et exhaustives.

"Cela fait 10 ans que normalement les animations EVRAS auraient dû être obligatoires dans nos écoles, mais les financements et l’organisation n’avaient pas suivi. Depuis 10 ans, il faut le dire, ces animations se sont organisées de manière très variable dans les écoles. Nous avons donc désormais débloqué un budget pour assurer cette généralisation ", explique Caroline Désir (PS), Ministre de l’Education. Avant d’ajouter "Historiquement, l’EVRAS avait été pensé pour faire de la prévention aux maladies sexuellement transmissibles et aux grossesses non désirées, dès la prochaine rentrée scolaire, on a élargi leur champ de prévention à la lutte contre les stéréotypes de genres, aux violences sexistes ou par exemple, le harcèlement.

Un secteur soutenu

Concrètement, il s’agira d’une animation obligatoire de deux heures par année en 6e primaire et en 4e secondaire donnée par le personnel qualifié. Des moments consacrés pour aborder ces thématiques sous la forme de discussions, de jeux de rôles, de quiz, mais toujours en partant du questionnement des élèves. L’animation sera adaptée en fonction de l’âge des enfants. Chez les adolescents, le groupe classe peut être séparé entre filles garçons, selon les besoins et les questions soulevées. " Le choix des âges est un choix politique, mais nous accueillons cette généralisation des animations EVRAS comme un encouragement et un soutien envers notre travail."confie Doris Van Cleemput, psychologue et directrice centre de planning familial d’Evere.

Il n’y a pas d’âge pour faire de l’EVRAS, on peut en faire jusqu’à l’âge adulte. Tout est bon à prendre !

Animations adaptées à l’âge des élèves

Les animations ont pour but d’aborder toutes les dimensions de la vie relationnelles à savoir les émotions ressenties comme l’amitié, le pardon, la colère, le deuil, le respect des autres, savoir dire non ou encore connaître ses limites. En ce qui concerne l’affectif, ils parleront d’amour, de câlins et de consentement, quant au volet sexuel, il s’agira d’aborder le corps humain, les 5 sens, la procréation, la puberté, etc. Des animations qui s’organisent en co-construction étroite avec l’établissement scolaire, en tenant compte des besoins et de la maturité des élèves. " Pas question de parler de rapports sexuels aux petits, mais l’idée est d’aborder le corps, la puberté, les menstruations ou parler du harcèlement, des réseaux sociaux aussi ", rajoute la psychologue.

Avec les ados, les thématiques vont tendre vers les relations amoureuses, les stéréotypes, le genre, les orientations sexuelles, les risques de maladies sexuellement transmissibles, la contraception, le plaisir ou encore les grossesses non désirées. " D’une école à l’autre, d’une classe à l’autre, les animations se feront en fonction des envies de discussions des élèves. Pour qu’ils se rendent compte qu’ils ne sont parfois pas seuls ou que leurs avis divergent de celui des autres tout en le respectant ", confie Doris Cleemput.

Qui seront les intervenants ?

Les animations seront menées par des professionnels de planning familial, du secteur associatif, des infirmiers ou encore émanant des centres PMS ou PSE. Des intervenants extérieurs à l’école pour permettre aux enfants ou aux ados de parler librement et assurer la confidentialité des échanges. Des professionnels qui seront eux-mêmes formés et guidés pour être les plus clairs possibles.