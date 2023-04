Enseignement : pour calmer le jeu et ménager les écoles, la ministre Désir modifie le calendrier des réformes

Dans le Pacte d’excellence, le projet d’évaluation des enseignants est l’un des dossiers qui braque les syndicats. Au départ, il y a l’idée de soutenir et d’accompagner les enseignants, notamment ceux qui sont en début de carrière. On parle ici de pédagogie. Il s’agit de rendre systématiques des entretiens entre un enseignant et sa direction.

Il y a ensuite une autre étape. Celle-ci prévoit un parcours disciplinaire. On veut pouvoir sanctionner des enseignants qui ne conviendraient pas. Du rappel à l’ordre à l’obligation pour l’enseignant d’atteindre des objectifs précis pour redresser le tir, plusieurs étapes seraient ainsi définies avec, comme ultime sanction, la possibilité pour une direction de se séparer d’un enseignant.

C’est cette partie de l’évaluation et le risque de sanctions qui fâchent les syndicats. Le mois dernier, les syndicats socialistes et libéraux ont d’ailleurs claqué la porte du comité de concertation du Pacte pour un enseignement d’excellence auquel ils participaient. Les affiliés de la CSC-Enseignement doivent, eux, se prononcer pour le 28 avril au plus tard sur le maintien du syndicat chrétien au sein de ce même organe.

Dernièrement, la ministre de l’Education, Caroline Désir a déjà laissé entendre qu’elle pourrait séparer le volet disciplinaire du volet pédagogique.

Mais à ce stade, rien n’est tranché. Le point devrait revenir sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles la semaine prochaine. C’est aussi la semaine prochaine, jeudi 27 avril, que les syndicats ont choisi pour programmer une cinquième grande manifestation dans les rues de la capitale. Outre le projet de décret sur l’évaluation des profs, les syndicats dénoncent aussi le trop grand nombre d’élèves dans certaines classes, la charge de travail générée par les plans de pilotage, ainsi que les incertitudes liées à la réforme de l’enseignement qualifiant.