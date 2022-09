Enseignement obligatoire : les taux de redoublement de 2022 revenus à leurs niveaux de 2020

Le taux d’échec enregistré cette année au certificat d’études de base (CEB, épreuve certificative externe imposée à tous les élèves de 6e épreuve, ndlr) a atteint 14,6%, soit bien plus que les 9,2% de 2019 ou les 11,7% de 2021.

"S’il est possible que cette hausse soit en partie liée à la crise sanitaire, on ne peut l’affirmer avec certitude", a commenté Mme Désir en réponse à des questions de plusieurs députés.

"Après trois années perturbées par les contraintes sanitaires, toutes ces tendances ne sont évidemment pas surprenantes. Ce contexte a eu un impact énorme sur la continuité des apprentissages et il était impossible que ce soit totalement sans conséquence pour les élèves, et en particulier les plus fragiles d’entre eux", a-t-elle ajouté.

"Nous devons rester extrêmement attentifs, mais il n’est pas non plus l’heure de dramatiser. La baisse du taux de réussite reste, à ce stade, contenue", a-t-elle relativisé.

Les résultats des épreuves du CE1D (organisé en fin de 2e secondaire) et du CESS (organisé en fin de 6e secondaire) ne seront, eux, connus qu’à la fin de ce mois de septembre seulement.