Enseignement : les référentiels du tronc commun définitivement approuvés

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi les nouveaux référentiels qui définiront à l’avenir les programmes d’enseignement de la 1re primaire jusqu’à la 3e secondaire.

S’inscrivant dans la réforme du tronc commun dessinée par le Pacte pour un enseignement d’excellence, les nouveaux référentiels définissent ce qui devra être acquis pour chaque année scolaire dans huit domaines d’enseignement, allant des mathématiques aux sciences, en passant par les langues modernes ou anciennes, ou encore l’éducation physique, etc.

Les textes intègrent une série d’accents nouveaux, comme l’intégration de l’éducation à la santé dans les cours de sports, mais aussi les enjeux d’énergie et d’environnement, l’éducation aux médias, etc.

Ces nouveaux référentiels seront appliqués dès la rentrée prochaine déjà en 1re et 2e primaires, avant d’être étendus aux 3e et 4e primaires dès 2023. Les années scolaires suivantes — de la 5e primaire jusqu’à la 3e secondaire donc — les intégreront progressivement entre 2024 et 2028.

Le paquet législatif a été validé mercredi par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par l’opposition PTB. Les Engagés et DéFI se sont abstenus.