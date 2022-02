Enseignement : les inscriptions pour la première secondaire commencent, mode d’emploi

Car, et c’est la nouveauté pour cette année, pour les écoles où il n’y a pas de risque d’avoir trop d’inscriptions, la chose va être plus simple. Les établissements secondaires ont été classés en deux types : les "présumés incomplets" (ceux dont on a observé, depuis trois ans, qu’il y avait chaque année assez de places) et ceux qui sont d’habitude plus prisés.

Pour les écoles "présumées incomplètes" – une majorité, car elles constituent environ 60% des écoles de Belgique francophone —, les autorités ont décidé qu’il n’y aura pas de suspense. Sous certaines conditions, dès que le FUI est donné, l’enfant pourrait être directement inscrit. Dans ce cas, l’attestation d’inscription est donnée directement et le tour est joué pour la rentrée. Une liste de ces écoles est d’ores et déjà disponible en cliquant sur ce lien. Celles-ci sont principalement situées en provinces de Hainaut, de Liège et à Bruxelles (mais pas seulement).