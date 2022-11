Enseignement : le CEB et le CE1D vont-ils être revus ou disparaître avec la réforme du tronc commun ?

Le sujet n’est pas nouveau et était déjà sur la table lors des premières réflexions autour du tronc commun dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence. Rappelons que le tronc commun a pour but d’offrir à tous les jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) une formation commune quelle que soit l’orientation choisie après la 3e secondaire.

Il est donc important de marquer le coup estime Marc Romainville, professeur à l’Université de Namur et responsable du Service de Pédagogie Universitaire : "Les six années du primaire et les trois premières années du secondaire font partie de cet ensemble indifférencié et donc ça aurait du sens de les numéroter en commençant par 1 jusqu’à 9."

Cependant, ce spécialiste rappelle qu’il y a des questions à régler avant d’aller plus loin.

Par exemple, le tronc commun démarre en réalité en 3e maternelle. Va-t-on dès lors commencer la 1re année à ce moment-là ? Bonne question…

Autre élément qui a son importance : l’inscription en 1re secondaire marque un passage important pour les élèves. L’enfant change d’établissement, n’a plus le seul titulaire devant lui et il aura des enseignants d’un autre type (appelés dans le passé des régents).